Exposition Regard entre Livinhac-Le-Haut et les lumières catalanes Decazeville
Exposition Regard entre Livinhac-Le-Haut et les lumières catalanes Decazeville mardi 4 août 2026.
Decazeville
Exposition Regard entre Livinhac-Le-Haut et les lumières catalanes
Place Jean Ségalat Decazeville Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-04
Office de Tourisme et du Thermalisme, bureau de Decazeville du lundi au samedi 10h 12h30 et 14h 18h
Cette exposition photo est un mélange entre les lieux discrets de Livinhac-Le-Haut et les vastes étendus catalanes. Ces deux endroits sont pour Cédrick Marty des lieux de vie où chaque photographie est une rencontre patiente avec la nature saisie dans l’instant qu’il lui est agréable de partager avec vous.
Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 43 18 36 .
Place Jean Ségalat Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 18 36 tourisme@decazeville-communaute.fr
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English :
L’événement Exposition Regard entre Livinhac-Le-Haut et les lumières catalanes Decazeville a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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