Marthe Trans Oriental Jazz Decazeville
Marthe Trans Oriental Jazz Decazeville dimanche 26 juillet 2026.
Decazeville
Marthe Trans Oriental Jazz
Decazeville Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Amphithéâtre Decazeville 20h30
Marthe est une créature hybride à quatre têtes, en perpétuel mouvement. Née de l’union de quatre musiciens d’horizons différents, elle convoque des influences grecques et orientales, combinant la puissance du rock et l’exigence du jazz. Et tellement plus encore… Son territoire est celui d’un imaginaire qui ne connaît pas de limites, ni géographiques ni esthétiques.
Gratuit. Durée : 1h20. En partenariat avec Les Nuits & Les Jours de Querbes
Service culture de Decazeville Communauté : 05 65 43 95 15 .
Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 95 15
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English :
L’événement Marthe Trans Oriental Jazz Decazeville a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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