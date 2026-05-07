Decazeville

Les Fatals Picards en concert

Decazeville Aveyron

Tarif : – – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Humour, rock et chansons engagées

RDV Vendredi 6 novembre 2026 21h -Espace Yves Roques Decazeville

Les Fatals Picards est un groupe français de rock humoristique mêlant chanson française, punk, ska et influences variées. Fondé à la fin des années 1990, le groupe s’est rapidement fait connaître par son écriture satirique, son sens de l’auto-dérision, et son énergie scénique qui brouille les frontières entre le concert et la performance.

Le groupe est notamment reconnu du grand public pour avoir représenté la France au Concours Eurovision de la chanson en 2007 avec L’Amour à la française , un moment médiatique qui demeure associé à leur univers décalé.

Sur scène, Les Fatals Picards offrent un spectacle festif, irrésistiblement vivant, alternant textes ciselés, satire sociale et rires communicatifs une proposition artistique en résonance avec l’esprit populaire et critique de la chanson francophone.



Extraits & clips

L’Amour à la française Eurovision 2007

Sucer des cailloux

Le Combat Ordinaire – extrait de concert

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Organisé par Decazeville Communauté en partenariat avec Limouzart · Saison culturelle 2026-2027 28 .

Decazeville 12300 Aveyron Occitanie

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English :

Humor, rock and committed songs

L’événement Les Fatals Picards en concert Decazeville a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)