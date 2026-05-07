Les Fatals Picards en concert Decazeville
Les Fatals Picards en concert Decazeville vendredi 6 novembre 2026.
Decazeville
Les Fatals Picards en concert
Decazeville Aveyron
Tarif : – – EUR
28
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Humour, rock et chansons engagées
RDV Vendredi 6 novembre 2026 21h -Espace Yves Roques Decazeville
Les Fatals Picards est un groupe français de rock humoristique mêlant chanson française, punk, ska et influences variées. Fondé à la fin des années 1990, le groupe s’est rapidement fait connaître par son écriture satirique, son sens de l’auto-dérision, et son énergie scénique qui brouille les frontières entre le concert et la performance.
Le groupe est notamment reconnu du grand public pour avoir représenté la France au Concours Eurovision de la chanson en 2007 avec L’Amour à la française , un moment médiatique qui demeure associé à leur univers décalé.
Sur scène, Les Fatals Picards offrent un spectacle festif, irrésistiblement vivant, alternant textes ciselés, satire sociale et rires communicatifs une proposition artistique en résonance avec l’esprit populaire et critique de la chanson francophone.
Extraits & clips
L’Amour à la française Eurovision 2007
Sucer des cailloux
Le Combat Ordinaire – extrait de concert
Réservez vos places 28 € (tarif plein)Réservation de billets
Organisé par Decazeville Communauté en partenariat avec Limouzart · Saison culturelle 2026-2027 28 .
Decazeville 12300 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Humor, rock and committed songs
L’événement Les Fatals Picards en concert Decazeville a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Decazeville (Aveyron)
- Café des parents Decazeville 30 mai 2026
- Conférence Quand Decazeville était sous l’équateur… Decazeville 6 juin 2026
- Concert de Blue Lake Decazeville 1 juillet 2026
- Concert avec Marthe Decazeville 26 juillet 2026
- Leïla Huissoud en concert Decazeville 26 mars 2027