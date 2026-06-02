Exposition Mue graphique Decazeville
Exposition Mue graphique Decazeville lundi 6 juillet 2026.
Decazeville
Exposition Mue graphique
Place Jean Ségalat Decazeville Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-06
Office de Tourisme et du Thermalisme, bureau de Decazeville du lundi au samedi 10h 12h30 et 14h 18h
Balade graphique autour du fil, de la gravure, de la photographie et de la poésie. Enfant de Decazeville, Aurore accorde une place importante à l’aléatoire et au métissage des techniques dans ses créations. Un florilège hybride et coloré à retrouver dans son recueil Aux baisers clandestins fraîchement édité.
Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 43 18 36 .
Place Jean Ségalat Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 18 36 tourisme@decazeville-communaute.fr
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English :
L’événement Exposition Mue graphique Decazeville a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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