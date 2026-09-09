Visite guidée de l’hôtel de ville de Saint-Symphorien-d’Ozon, Mairie, Saint-Symphorien-d’Ozon

Informations pratiques

Visite guidée de l’hôtel de ville de Saint-Symphorien-d’Ozon Samedi 19 septembre, 16h00 Mairie Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

La visite guidée de l’hôtel de ville de Saint-Symphorien-d’Ozon débute par un film rétrospectif sur l’histoire du lieu et les travaux de restauration menés de 1995 à 1998. Les principales pièces sont commentées dans leurs décors et leurs fonctions. Les partis pris de restauration sont expliqués. Les aspects patrimoniaux détaillent les différents centres d’intérêt de l’édifice de style Louis XVI, protégé au titre des monuments historiques. La visite inclut aussi la création contemporaine qui s’exprime principalement à travers le mobilier.

Mairie 24 rue Centrale 69360 Saint-Symphorien-d’Ozon Saint-Symphorien-d’Ozon 69360 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478023636 http://www.saintsymphoriendozon.fr L’hôtel de ville de Saint-Symphorien-d’Ozon est l’ancien hôtel particulier de la famille de Melat édifié dans la seconde moitié des années 1770, entre cour et jardin. L’édifice néo-classique se compose d’un corps central muni de deux ailes en retour d’angle sur une cour d’honneur. Une balustrade et des frontons triangulaires couronnent les deux façades principales. L’intérieur, finement orné, comporte différentes pièces restaurées avec des décors en cailloutis, faux marbres, lambris et gypseries d’origine. Parking du Parc municipal. Lignes de bus TCL 39, 211 et 213.

La visite guidée de l’hôtel de ville de Saint-Symphorien-d’Ozon débute par un film rétrospectif sur l’histoire du lieu et les travaux de restauration menés de 1995 à 1998. Les principales pièces sont…

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