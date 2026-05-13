Visite guidée de l’hôtel d’Ebersmunster, Biblothèque Humaniste, Sélestat

Visite guidée de l’hôtel d’Ebersmunster Samedi 23 mai, 18h00, 19h00 Biblothèque Humaniste Bas-Rhin

Limitée à 19 personnes. Réservation au 03 88 58 07 20. RDV sur le parvis de la Bibliothèque Humaniste (rdv 5 minutes avant le départ de la visite)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00

Véritable âge d’or pour Sélestat, la Renaissance a particulièrement marquée la ville. En compagnie d’une guide conférencière, apprenez à décrypter un des fleurons de l’architecture Renaissance à Sélestat, l’hôtel d’Ebersmunster.

Biblothèque Humaniste 1 place docteur Maurice Kubler 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est 03 88 58 07 20 https://www.bibliotheque-humaniste.fr/ https://www.facebook.com/bibliothequehumaniste;https://www.instagram.com/bibliothequehumaniste/;https://twitter.com/BiblioHumanist Percez les secrets d’ouvrages exceptionnels… La Bibliothèque Humaniste vous invite à un voyage entre manuscrits médiévaux et imprimés du 15e et 16e siècle, dans un bâtiment imaginé par l’architecte Rudy Ricciotti.

Suivez les traces du célèbre humaniste Beatus Rhenanus grâce au témoignage précieux laissé par sa bibliothèque inscrite au Registre Mémoire du monde de l’UNESCO.

En compagnie d’une guide conférencière, apprenez à décrypter un des fleurons de l’architecture Renaissance à Sélestat, l’hôtel d’Ebersmunster.

©Ville de Sélestat