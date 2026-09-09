Visite guidée de l’Hotel Préfectoral à Cayenne, Hotel Prefectoral, Cayenne

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hotel Préfectoral à Cayenne Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 15h00, 16h00, 17h00 Hotel Prefectoral Guyane

Sur réservation, groupe limité à 15 personnes. Présentation de la carte d’identité lors de la visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T22:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Cette année nous ouvrons les portes de ce batiment pour vous recevoir, petits et grands, et vous accompagner lors d’une visite animée de notre patrimoine. Histoire, exposition photographique, conte et convivialité pour un moment de partage.

« L’ancienne préfecture » est actuellement occupée par les agents des services de l’Etat qui vous accueilleront pour cette découverte. Vous pourrez profiter de cette rencontre pour poser des questions sur les lieux mais également sur l’ogranisation administrative d’une préfecture.

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Profitez de ces Journées pour découvrir en visite guidée cet ancien hôtel des Jésuites, premier siège de la préfecture.

©Service Monuments Historiques et Espaces Protégés de Guyane