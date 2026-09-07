Visite guidée de l’Observatoire de Paris, Observatoire de Paris, Paris

Informations pratiques

Visite guidée de l’Observatoire de Paris Dimanche 20 septembre, 12h00 Observatoire de Paris Paris

Rendez-vous au 98 boulevard Arago 75014 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez visiter le bâtiment historique de l’Observatoire de Paris. Fondé en 1667, cest le berceau de l’astronomie institutionnelle française, en activité ininterrompue depuis plus de 350 ans.

Vous aurez l’occasion de découvrir son bâtiment originel, parfaitement orienté sur les quatre points cardinaux. C’est l’un des édifices majeurs du classicisme français, conçu sur les plans de Claude Perrault, le célèbre architecte auteur de la colonnade du Louvre.

Parmi les curiosités de la visite (durée 1h) :

– La terrasse panoramique et sa vue imprenable sur la capitale,

– La coupole « Arago » qui abrite la grande lunette astronomique datant de 1854,

– La salle monumentale, dite « Cassini », engravée du méridien de Paris,

– La grande galerie et ses instruments anciens,

– La salle du Conseil, où ont lieu les réunions des instances, son plafond peint et ses portraits.

Observatoire de Paris 61 avenue de l’Observatoire 75014 Paris Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 51 22 94 http://www.obspm.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-du-patrimoine-2026-observatoire-de-paris-psl »}] Construit par Claude Perrault, intendant de Colbert en 1667 et devenant successivement observatoire « royal », « national », « impérial », puis de nouveau « royal », il est aujourd’hui « Observatoire de Paris – PSL », l’un des plus importants centres de recherche en astronomie et astrophysique au monde, établissement composante de l’Université PSL. Il dispose d’un patrimoine immobilier exceptionnel, avec des bâtiments classés « Monuments historiques » et de nombreux instruments scientifiques qui ont compté dans l’histoire des sciences. Outre les jardins, le visiteur a accès au bâtiment Perrault avec la salle du Conseil et sa galerie de portraits des directeurs entre 1668 et 1960, la Grande Galerie et sa collection d’instruments géodésiques et astronomiques, la majestueuse salle Cassini traversée en son milieu par la méridienne de France, la terrasse supérieure offrant un panorama remarquable de Paris et la Coupole Arago dans laquelle le visiteur peut admirer la grande lunette (1854). M4, M6 Denfert-Rochereau / RER B Port-Royal

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© Observatoire de Paris