Visite guidée de l’observatoire par des astronomes, Pic du Midi, La Mongie

Informations pratiques

Visite guidée de l’observatoire par des astronomes 19 et 20 septembre Pic du Midi Hautes-Pyrénées

Tarif : -30% sur la montée en téléphérique. Billetterie sur place ou picdumidi.com.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Laissez-vous guider par des astronomes pour découvrir les grandes coupoles du Pic du midi de Bigorre, un site candidat au patrimoine mondial de l’Unseco!

Les astronomes de l’observatoire Midi Pyrénées proposent, par petits groupes de 25, la visite exceptionnelle de deux des plus grandes coupoles du Pic du Midi de Bigorre.

Vous pourrez découvrir le plus grand télescope de France (TBL) et la coupole des coronographes, dédiée à l’observation solaire. Des séances de projection au planétarium et dans la coupole publique seront proposées également gratuitement. L’inscription s’effectue à l’accueil au sommet.

Tout le reste du site public est accessible normalement : une excursion unique pour découvrir la haute montagne.

Soumis à la réservation du téléphérique en billetterie ou en ligne à -30%. Puis inscription pour la visite à l’arrivée à l’accueil du Pic dans la limite des places disponibles.

Pic du Midi Rue Pierre Lamy de la Chapelle, 65200 La Mongie La Mongie 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie 08 25 00 28 77 http://www.picdumidi.com Le pic du Midi est l’un des grands sites de Midi-Pyrénées !

Il s’agit d’un site de haute montagne au panorama exceptionnel et unique, accessible à tout type de public, tout au long de l’année.

Au départ de La Mongie, au pied du col du Tourmalet, un trajet en téléphérique de 15 minutes permet d’atteindre le sommet à 2877 mètres. Les terrasses panoramiques offrent une vue sur 300 kilomètres de la chaine des Pyrénées, et sur les plaines du sud-ouest.

Une fois là-haut, il est possible de visiter le musée et la boutique, et de déjeuner au restaurant de cuisine traditionnelle.

Le Pic du Midi est accessible sans assistance aux personnes à mobilité réduites : accès téléphérique, visite des terrasses, tables d’interprétation, restaurant, musée (ascenseur pour les différents niveaux), toilettes, etc. Accès par Bagnères-de-Bigorre, Campan et La Mongie ou bien par le Col du Tourmalet depuis Luz-Saint-Sauveur, Barèges.

Coordonnées GPS de la gare de départ du téléphérique à La Mongie sont 42.909616, 0.179166.

Laissez-vous guider par des astronomes pour découvrir les grandes coupoles du Pic du midi de Bigorre, un site candidat au patrimoine mondial de l’Unseco!

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