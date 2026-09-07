Visite guidée de l’orgue d’Orgères, Eglise Saint-Martin, Orgères

Informations pratiques

Visite guidée de l’orgue d’Orgères Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise Saint-Martin Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Les Amis de l’Orgue proposent une visite guidée de l’orgue de l’église : possibilité de monter en tribune, de s’approcher de l’instrument, de l’essayer.

Les musiciens présents assureront aussi une présence musicale dans l’église afin de découvrir les sonorités de l’instrument.

Eglise Saint-Martin 35230 Orgères Orgères 35230 Ille-et-Vilaine Bretagne http://www.amisorgueorgeres.weebly.com Les amis de l’orgue organisent des manifestions dans cette église. Parking, Arrêt de bus à proximité

Les Amis de l’Orgue proposent une visite guidée de l’orgue de l’église

©amisdelorgue