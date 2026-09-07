Visite guidée de l’orgue historique Saint-Michel, Église Saint-Michel, Bolbec
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Michel · Bolbec
Informations pratiques
Visite guidée de l’orgue historique Saint-Michel Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Michel Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites guidées et commentées du Grand Orgue historique du XVIIe siècle en présence de Jean REGNERY, organiste et conservateur. Cet instrument constitue un élément majeur du patrimoine culturel bolbécais.
Église Saint-Michel Place Léon Desgénétais, 76210 Bolbec, France Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie 02 32 84 51 16 http://www.ville-bolbec.fr Les vitraux et le décor intérieur sont de la fin du XIXe siècle.
Visites guidées et commentées du Grand Orgue historique du XVIIe siècle en présence de Jean REGNERY, organiste et conservateur. Cet instrument constitue un élément majeur du patrimoine culturel…
©Ville de Bolbec
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