Visite guidée de l’usine de production d’eau de Cabaret les Pins, Cabaret des Pins, La Teste-de-Buch
samedi 19 septembre 2026 · Cabaret des Pins · La Teste-de-Buch
Informations pratiques
Visite guidée de l’usine de production d’eau de Cabaret les Pins Samedi 19 septembre, 09h30 Cabaret des Pins Gironde
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Découvrez les différentes étapes du traitement de l’eau potable à l’usine de Cabaret des Pins et mieux comprendre les enjeux liés à la ressource en eau sur le territoire.
Alimentée par l’eau pompée au niveau de l’exhaure de Cazaux-Lac, l’usine met en œuvre plusieurs procédés successifs : traitement du carbone organique total et des pesticides par charbon actif en poudre, coagulation-floculation, décantation par le procédé Actiflo, ozonation, filtration bicouche, remise à l’équilibre et désinfection avant l’envoi de l’eau dans le réseau.
Cabaret des Pins 84 boulevard du Pyla, 33260 La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://evdr.co/njtqtw [{« type »: « link », « value »: « https://eventdrive.com/events/95258 »}] Découvrez les différentes étapes du traitement de l’eau potable de l’usine de Cabaret des Pins, une occasion de mieux comprendre les enjeux de l’eau sur votre territoire.
Découvrez les différentes étapes du traitement de l’eau potable à l’usine de Cabaret des Pins et mieux comprendre les enjeux liés à la ressource en eau sur le territoire.
©Veolia
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