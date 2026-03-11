Visite guidée de Mézières et la Macérienne

Charleville-Mézières

2026-06-13

2026-06-13

2026-06-13

Partez à la découverte de l’ère industrielle de Charleville-Mézières avec nos guides en explorant la Macérienne, un bâtiment emblématique du patrimoine local. Admirez son architecture singulière et plongez dans l’histoire de sa production, au cœur d’un site unique où histoire et modernité se rencontrent. Un véritable lieu incontournable à découvrir ! Que vous soyez passionné par l’histoire locale, curieux de découvrir des lieux inédits ou simplement en quête d’une activité enrichissante, cette visite est faite pour vous !

Place de l’hôtel de ville Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 69 90 contact@charleville-sedan-tourisme.fr

Discover Charleville-Mézières? industrial era with our guides as they explore La Macérienne, an emblematic local heritage building. Admire its singular architecture and immerse yourself in its production history, at the heart of a unique site where history and modernity meet. A real must-see! Whether you’re fascinated by local history, curious to discover new places or simply looking for an enriching activity, this tour is for you!

