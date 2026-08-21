Visite guidée de Mézin et du musée du liège et du bouchon, Office de Tourisme de l’Albret à Mézin, Mézin

Informations pratiques

Visite guidée de Mézin et du musée du liège et du bouchon Dimanche 20 septembre, 10h00 Office de Tourisme de l’Albret à Mézin Lot-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Au départ de l’Office de tourisme, partez à la découverte du village de Mézin et de son Musée du liège et du bouchon.

Pendant 2h, explorez l’histoire et le patrimoine mézinais à travers deux visites guidées complémentaires.

De 10h à 11h, un guide de l’Office de tourisme vous entraîne à la découverte du village. Explorez la remarquable église Saint-Jean-Baptiste, découvrez la place des Arcades, cœur de la cité depuis le Moyen Âge, et partez sur les traces d’Armand Fallières, enfant de Mézin devenu président de la République de 1906 à 1913.

De 11h à 12h, changement de guide et de décor : rendez-vous au Musée du liège et du bouchon pour découvrir l’autre grande histoire de Mézin. Pendant une heure, plongez dans l’univers de la cité bouchonnière des XIXe et XXe siècles et découvrez les savoir-faire liés au liège, qui ont profondément marqué l’économie, le paysage et l’identité de la commune.

Deux guides, deux regards et une même matinée pour parcourir les grandes pages de l’histoire de Mézin, du Moyen Âge à l’âge industriel.

Informations pratiques

Dimanche 20 septembre, de 10h à 12h.

Rendez-vous à 10h à l’Office de tourisme de Mézin.

Réservation obligatoire.

Durée : 2h.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la visite est exceptionnellement gratuite. Ce créneau est réservé aux visiteurs individuels et ne peut accueillir de groupes constitués.

Office de Tourisme de l’Albret à Mézin Place Armand Fallières, 47170 Mézin Mézin 47170 Tuilerie Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 65 77 46 http://www.albret-tourisme.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 65 27 75 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.albret-tourisme.com/journees-europeennes-du-patrimoine-visites-guidees-de-mezin-et-du-musee-du-liege-et-du-bouchon.html »}]

Au départ de l’Office de Tourisme, vous partirez à la découverte du village de Mézin et de son Musée du liège et du bouchon.

©Albret Tourisme