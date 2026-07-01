Visite guidée du musée du liège et du bouchon, Musée du liège et du bouchon, Mézin

samedi 19 septembre 2026 · Musée du liège et du bouchon · Mézin

Informations pratiques

Visite guidée du musée du liège et du bouchon 19 et 20 septembre Musée du liège et du bouchon Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le patrimoine de Mézin à l’honneur au musée du Liège et du Bouchon !

Musée du liège et du bouchon 2 Rue du Puits Saint-Côme, 47170 Mézin, France Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553656816 https://ville-mezin.fr/presentation-du-musee-du-liege-et-du-bouchon.html 87 objets et machines provenant de bouchonneries ayant fonctionné à Mézin entre 1870 et 1950, collection unique en France.

Le patrimoine de Mézin à l’hoinneur!

©museeduliège