UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mézin

Visite guidée du musée du liège et du bouchon, Musée du liège et du bouchon, Mézin

samedi 19 septembre 2026 · Musée du liège et du bouchon · Mézin

Visite guidée du musée du liège et du bouchon, Musée du liège et du bouchon, Mézin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée du liège et du bouchon
Adresse
2 Rue du Puits Saint-Côme, 47170 Mézin, France
Ville
47170 Mézin
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit.

Visite guidée du musée du liège et du bouchon 19 et 20 septembre Musée du liège et du bouchon Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le patrimoine de Mézin à l’honneur au musée du Liège et du Bouchon !

Musée du liège et du bouchon 2 Rue du Puits Saint-Côme, 47170 Mézin, France Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553656816 https://ville-mezin.fr/presentation-du-musee-du-liege-et-du-bouchon.html 87 objets et machines provenant de bouchonneries ayant fonctionné à Mézin entre 1870 et 1950, collection unique en France.
Le patrimoine de Mézin à l’hoinneur!

©museeduliège

À voir aussi à Mézin (Lot-et-Garonne)