Musée du liège Démonstration de levée d’écorce de chêne-liège Mézin
jeudi 30 juillet 2026 · Mézin
Informations pratiques
Mézin
Musée du liège Démonstration de levée d’écorce de chêne-liège
2 rue du Puits Saint Côme Mézin Lot-et-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:30:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06
Découvrez un savoir-faire emblématique du territoire lors d’une démonstration de levée d’écorce au Musée du Liège et du Bouchon de Mézin. En compagnie de Jacques, leveur professionnel en Lot-et-Garonne, assistez aux différentes étapes de cette technique traditionnelle qui consiste à prélever l’écorce du chêne-liège sans endommager l’arbre.
Sur réservation uniquement. .
2 rue du Puits Saint Côme Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 68 16
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English : Musée du liège Démonstration de levée d’écorce de chêne-liège
L’événement Musée du liège Démonstration de levée d’écorce de chêne-liège Mézin a été mis à jour le 2026-06-27 par OT de l’Albret
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