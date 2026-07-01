Informations pratiques

Mézin

Musée du liège Démonstration de levée d’écorce de chêne-liège

2 rue du Puits Saint Côme Mézin Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 09:30:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-06

Découvrez un savoir-faire emblématique du territoire lors d’une démonstration de levée d’écorce au Musée du Liège et du Bouchon de Mézin. En compagnie de Jacques, leveur professionnel en Lot-et-Garonne, assistez aux différentes étapes de cette technique traditionnelle qui consiste à prélever l’écorce du chêne-liège sans endommager l’arbre.

Sur réservation uniquement. .

2 rue du Puits Saint Côme Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 68 16

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English : Musée du liège Démonstration de levée d’écorce de chêne-liège

L’événement Musée du liège Démonstration de levée d’écorce de chêne-liège Mézin a été mis à jour le 2026-06-27 par OT de l’Albret