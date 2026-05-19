Mézin

Visitez Mézin avec Janouille

Place Armand Fallières Mézin Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:00:00

fin : 2026-08-05 22:30:00

Date(s) :

2026-08-05

L’Office de Tourisme de l’Albret vous propose une visite nocturne théâtralisée à Mézin avec le célèbre Janouille, qui incarne le fils illégitime d’Henri IV, le mercredi 5 août à 21h.

Accompagné de troubadours, Janouille, guide et comédien, conte l’histoire de Mézin une balade où se mêlent anecdotes et faits historiques, avec un final aux flambeaux.

Rendez-vous sur la place Armand Fallières.

Réservation conseillée. .

Place Armand Fallières Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 27 75 accueil@albret-tourisme.com

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English : Visitez Mézin avec Janouille

L’événement Visitez Mézin avec Janouille Mézin a été mis à jour le 2026-05-19 par OT de l’Albret