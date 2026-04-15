Les marchés gourmands de l’été à Mézin Mézin
Les marchés gourmands de l’été à Mézin Mézin lundi 13 juillet 2026.
Mézin
Les marchés gourmands de l’été à Mézin
Place du Club Mézin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
La ville de Mézin propose son grand rendez-vous estival du lundi soir !
Jusqu’au 31 août, nous aurons le plaisir de vous accueillir place du club à Mézin, au cœur de la Gascogne !
Venez déguster des produits du terroir dans une ambiance conviviale, chaleureuse et musicale.
Feu d’artifice en soirée .
Place du Club Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 11 96 communication@ville-mezin.fr
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English : Les marchés gourmands de l’été à Mézin
L’événement Les marchés gourmands de l’été à Mézin Mézin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de l’Albret
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