Mézin

Les Marchés Gourmands du lundi soir à Mézin

Place du Club Mézin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Notre grand rendez-vous estival du lundi soir !

Jusqu’au 31 août, nous aurons le plaisir de vous accueillir place du club à Mézin, au cœur de la Gascogne !

Venez déguster des produits du terroir dans une ambiance conviviale, chaleureuse et musicale.

Feu d’artifice .

Place du Club Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 11 96 communication@ville-mezin.fr

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English : Les Marchés Gourmands du lundi soir à Mézin

L’événement Les Marchés Gourmands du lundi soir à Mézin Mézin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de l’Albret