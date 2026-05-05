Fête du Floc, Mézin, Mézin

Fête du Floc Lundi 27 juillet, 09h00 Mézin Lot-et-Garonne

entrée libre, programme en cours de réalisation à retrouver sur les réseaux @flocdegascogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-27T09:00:00+02:00 – 2026-07-27T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-27T09:00:00+02:00 – 2026-07-27T23:00:00+02:00

Vivez le Floc de Gascogne du 27 juillet au 12 août dans les principales villes de l’appellation et chez les vignerons !

Le principe est simple : trois départements, trois villes phares proches des productions, trois dates.

Cette année le Floc de Gascogne revient à Mézin le 27 juillet et à Labastide-d’Armagnac le 12 août 2026 ! Au programme : des animations autour des sens, des explications sur l’histoire et la fabrication de cet apéritif bien de chez nous, des visites et ateliers chez les producteurs.

Vous ne voudrez pas manquez ce rendez-vous !

Mézin Place du Club Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « com@floc-de-gascogne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.floc-de-gascogne.fr »}]

A Mézin (47)

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