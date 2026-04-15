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Les Marchés Gourmands de l’été à Mézin Mézin

Les Marchés Gourmands de l’été à Mézin Mézin

Les Marchés Gourmands de l’été à Mézin Mézin lundi 27 juillet 2026.

Adresse : Place du Club

Ville : 47170 Mézin

Département : Lot-et-Garonne

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Mézin

Les Marchés Gourmands de l’été à Mézin

Place du Club Mézin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 19:00:00
fin : 2026-07-27 23:30:00

Date(s) :
2026-07-27

La ville de Mézin propose son grand rendez-vous estival du lundi soir !
Jusqu’au 31 août, nous aurons le plaisir de vous accueillir place du club à Mézin, au cœur de la Gascogne !
Venez déguster des produits du terroir dans une ambiance conviviale, chaleureuse et musicale.   .

Place du Club Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 11 96  communication@ville-mezin.fr

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English : Les Marchés Gourmands de l’été à Mézin

L’événement Les Marchés Gourmands de l’été à Mézin Mézin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de l’Albret

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