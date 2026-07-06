Fête du Floc de Gascogne à Mézin Mézin
lundi 27 juillet 2026 · Mézin
Informations pratiques
Mézin
Fête du Floc de Gascogne à Mézin
Mézin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Au programme 9h00 Randonnée dans les vignes au départ de la cave de Mézin.
11h00 Urban Game La recette secrète de Mamie Albret proposé par l’office de tourisme. Visite culturelle de la ville sous forme de jeu rdv devant l’office de tourisme.
12h00 Floc de l’été à partager.
Apéritif offert par l’interprofession du Floc de Gascogne sur la place du Club.
12h45 Repas vigneron chez la Ferme de Gagnet (producteur) 29€/ personne sur réservation.
15h à 17h Visite guidée du Musée du Liège et du Bouchon.
17h00 à 19h Atelier culinaire avec Cyril Carrini, gagnant de l’émission Le Meilleur Pâtissier 2015.
19h Intronisation de nouveaux chevaliers et dames du Floc, apéritif offert par les filières Floc de Gascogne et Pruneau d’Agen et marché gourmand en musique. .
Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 27 75
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English : Fête du Floc de Gascogne à Mézin
L’événement Fête du Floc de Gascogne à Mézin Mézin a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Albret
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