Musée du liège Le tour des bouchonniers à Mézin Mézin
mercredi 12 août 2026 · Mézin
Informations pratiques
Mézin
Musée du liège Le tour des bouchonniers à Mézin
2 rue du Puits Saint Côme Mézin Lot-et-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Partez sur les traces des anciens bouchonniers de Mézin lors d’une balade commentée d’environ 2 km à travers le village. Cette visite vous invite à découvrir les lieux qui ont marqué l’histoire de l’industrie du liège et à mieux comprendre le rôle essentiel de la bouchonnerie dans le développement économique et social de la commune.
Au fil du parcours, revivez le quotidien des ouvriers, explorez les anciens sites de production et laissez-vous conter l’évolution d’une activité qui a façonné le paysage et l’identité de Mézin pendant plus d’un siècle. .
2 rue du Puits Saint Côme Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 68 16
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English : Musée du liège Le tour des bouchonniers à Mézin
L’événement Musée du liège Le tour des bouchonniers à Mézin Mézin a été mis à jour le 2026-07-16 par OT de l’Albret
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