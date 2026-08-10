Concert d’orgues Mézin
dimanche 16 août 2026 · Mézin
Informations pratiques
Mézin
Concert d’orgues
Eglise Saint-Jean Baptiste Mézin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Concert d’orgue à Mézin un voyage musical à travers les siècles
Laissez-vous porter par les sonorités de l’orgue de l’église Saint-Jean-Baptiste de Mézin lors d’un concert exceptionnel le dimanche 16 août à 17 h. L’organiste Ludovic Pastoureau interprétera un programme allant du XVIᵉ au XIXᵉ siècle, avec des œuvres de Louis Couperin, Johann Pachelbel, Georg Böhm et Jacques Louis Battmann, ainsi que des danseries de la Renaissance. Grâce à une vidéoprojection du jeu de l’organiste, vivez le concert au plus près de l’instrument. Une belle occasion de découvrir le patrimoine musical de l’Albret dans un cadre remarquable. .
Eglise Saint-Jean Baptiste Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 26 79 08 orgues.en.albret@gmail.com
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English : Concert d’orgues
L’événement Concert d’orgues Mézin a été mis à jour le 2026-08-06 par OT de l’Albret
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