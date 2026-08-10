Informations pratiques

Mézin

Concert d’orgues

Eglise Saint-Jean Baptiste Mézin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Concert d’orgue à Mézin un voyage musical à travers les siècles

Laissez-vous porter par les sonorités de l’orgue de l’église Saint-Jean-Baptiste de Mézin lors d’un concert exceptionnel le dimanche 16 août à 17 h. L’organiste Ludovic Pastoureau interprétera un programme allant du XVIᵉ au XIXᵉ siècle, avec des œuvres de Louis Couperin, Johann Pachelbel, Georg Böhm et Jacques Louis Battmann, ainsi que des danseries de la Renaissance. Grâce à une vidéoprojection du jeu de l’organiste, vivez le concert au plus près de l’instrument. Une belle occasion de découvrir le patrimoine musical de l’Albret dans un cadre remarquable. .

Eglise Saint-Jean Baptiste Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 26 79 08 orgues.en.albret@gmail.com

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English : Concert d’orgues

L’événement Concert d’orgues Mézin a été mis à jour le 2026-08-06 par OT de l’Albret