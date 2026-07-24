Informations pratiques

Mézin

41ème session Académie des jeunes solistes

7 Place Armand Fallières Mézin Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-20

L’Académie des Jeunes Solistes présente sa 41ème session composée de concerts d’exception

Jeudi 20 (Concert sous le haut patronage de L’ambassade d’Arménie)

Pelletier (création), Franck, Bagdassarian, Khatchaturian

Vendredi 21

Bach, Paganini, Rachmaninov, Enesco, Bacewicz, Lalo, Grieg

Samedi 22

Beethoven, Schumann, Ravel, Kodaly, Glinka

Dimanche 23

Scriabine, Brahms, Debussy, Chausson, Ysaÿe

Lundi 24 relâche

Mardi 25

Bach, Chopin, Schumann, Ysaÿe, Wieniawski, Schubert

Mercredi 26 (300e Concert de l’Académie)

Bach, Haydn, Tartini, Couperin, Pergolese, Mozart

Jeudi 27

Mozart, Schumann, Gorecki, Williams (Extraits De Star Wars)

Avec Christophe Boulier (Grand prix Thibaud, Officier des Arts & Lettres), Dionyssis Mallouhos (pianiste concertiste), Georgios Panagiotopoulos (Violon principal de l’Orchestre de la Radio d’Athènes) et l’ensemble des musiciens de l’AJS. .

7 Place Armand Fallières Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 68 21 66

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English : 41ème session Académie des jeunes solistes

L’événement 41ème session Académie des jeunes solistes Mézin a été mis à jour le 2026-07-24 par OT de l’Albret