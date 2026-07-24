41ème session Académie des jeunes solistes Mézin
jeudi 20 août 2026 · Mézin
Informations pratiques
Mézin
41ème session Académie des jeunes solistes
7 Place Armand Fallières Mézin Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-20
L’Académie des Jeunes Solistes présente sa 41ème session composée de concerts d’exception
Jeudi 20 (Concert sous le haut patronage de L’ambassade d’Arménie)
Pelletier (création), Franck, Bagdassarian, Khatchaturian
Vendredi 21
Bach, Paganini, Rachmaninov, Enesco, Bacewicz, Lalo, Grieg
Samedi 22
Beethoven, Schumann, Ravel, Kodaly, Glinka
Dimanche 23
Scriabine, Brahms, Debussy, Chausson, Ysaÿe
Lundi 24 relâche
Mardi 25
Bach, Chopin, Schumann, Ysaÿe, Wieniawski, Schubert
Mercredi 26 (300e Concert de l’Académie)
Bach, Haydn, Tartini, Couperin, Pergolese, Mozart
Jeudi 27
Mozart, Schumann, Gorecki, Williams (Extraits De Star Wars)
Avec Christophe Boulier (Grand prix Thibaud, Officier des Arts & Lettres), Dionyssis Mallouhos (pianiste concertiste), Georgios Panagiotopoulos (Violon principal de l’Orchestre de la Radio d’Athènes) et l’ensemble des musiciens de l’AJS. .
7 Place Armand Fallières Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 68 21 66
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English : 41ème session Académie des jeunes solistes
L’événement 41ème session Académie des jeunes solistes Mézin a été mis à jour le 2026-07-24 par OT de l’Albret
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