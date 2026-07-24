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41ème session Académie des jeunes solistes Mézin

jeudi 20 août 2026 · Mézin

41ème session Académie des jeunes solistes Mézin

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
7 Place Armand Fallières
Ville
47170 Mézin
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
0 0 0 Gratuit

Mézin

41ème session Académie des jeunes solistes

7 Place Armand Fallières Mézin Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:30:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-20

L’Académie des Jeunes Solistes présente sa 41ème session composée de concerts d’exception
Jeudi 20 (Concert sous le haut patronage de L’ambassade d’Arménie)
Pelletier (création), Franck, Bagdassarian, Khatchaturian
Vendredi 21
Bach, Paganini, Rachmaninov, Enesco, Bacewicz, Lalo, Grieg
Samedi 22
Beethoven, Schumann, Ravel, Kodaly, Glinka
Dimanche 23
Scriabine, Brahms, Debussy, Chausson, Ysaÿe
Lundi 24 relâche
Mardi 25
Bach, Chopin, Schumann, Ysaÿe, Wieniawski, Schubert
Mercredi 26 (300e Concert de l’Académie)
Bach, Haydn, Tartini, Couperin, Pergolese, Mozart
Jeudi 27
Mozart, Schumann, Gorecki, Williams (Extraits De Star Wars)
Avec Christophe Boulier (Grand prix Thibaud, Officier des Arts & Lettres), Dionyssis Mallouhos (pianiste concertiste), Georgios Panagiotopoulos (Violon principal de l’Orchestre de la Radio d’Athènes) et l’ensemble des musiciens de l’AJS.   .

7 Place Armand Fallières Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 68 21 66 

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English : 41ème session Académie des jeunes solistes

L’événement 41ème session Académie des jeunes solistes Mézin a été mis à jour le 2026-07-24 par OT de l’Albret

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