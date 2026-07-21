Concert d’ouverture de la 41è session de l’Académie des Jeunes Solistes Mézin
jeudi 20 août 2026 · Mézin
Informations pratiques
Mézin
Concert d’ouverture de la 41è session de l’Académie des Jeunes Solistes
Eglise Saint-Jean-Baptiste Mézin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
La 41e session de l’Académie de Jeunes Solistes s’ouvre avec un concert d’exception. Placée sous le haut patronage de l’Ambassade d’Arménie en France, cette soirée réunira plusieurs musiciens autour d’un programme mêlant piano et violon, avec des œuvres de Pelletier, Franck, Bagdassarian et Khatchaturian.
Au programme
Léonard Pelletier piano
Christophe Boulier violon
Alphonse Bich piano
Victorien Cambourian piano
Une belle occasion de découvrir de jeunes solistes et de profiter d’un concert classique dans le cadre patrimonial de l’église de Mézin.
Entrée gratuite. .
Eglise Saint-Jean-Baptiste Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 68 21 66
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English : Concert d’ouverture de la 41è session de l’Académie des Jeunes Solistes
L’événement Concert d’ouverture de la 41è session de l’Académie des Jeunes Solistes Mézin a été mis à jour le 2026-07-21 par OT de l’Albret
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