Informations pratiques

Mézin

Concert d’ouverture de la 41è session de l’Académie des Jeunes Solistes

Eglise Saint-Jean-Baptiste Mézin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

La 41e session de l’Académie de Jeunes Solistes s’ouvre avec un concert d’exception. Placée sous le haut patronage de l’Ambassade d’Arménie en France, cette soirée réunira plusieurs musiciens autour d’un programme mêlant piano et violon, avec des œuvres de Pelletier, Franck, Bagdassarian et Khatchaturian.

Au programme

Léonard Pelletier piano

Christophe Boulier violon

Alphonse Bich piano

Victorien Cambourian piano

Une belle occasion de découvrir de jeunes solistes et de profiter d’un concert classique dans le cadre patrimonial de l’église de Mézin.

Entrée gratuite. .

Eglise Saint-Jean-Baptiste Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 68 21 66

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English : Concert d’ouverture de la 41è session de l’Académie des Jeunes Solistes

L’événement Concert d’ouverture de la 41è session de l’Académie des Jeunes Solistes Mézin a été mis à jour le 2026-07-21 par OT de l’Albret