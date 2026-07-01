Informations pratiques

Mézin

Musée du liège Dégustation de vin avec le château du Frandat

2 rue du Puits Saint Côme Mézin Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 11:00:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-14

Le Musée du Liège et du Bouchon vous propose un atelier Frandat consacré à la rencontre entre deux savoir-faire emblématiques de notre territoire le bouchon de liège et la viticulture.

Au cours de cette animation, partez à la découverte de vignerons locaux et échangez autour de leur métier avant de déguster une sélection de leurs productions. Une occasion privilégiée de mieux comprendre le lien étroit qui unit le liège, le vin et les traditions du Sud-Ouest, dans un cadre convivial au cœur du musée.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Sur réservation. .

2 rue du Puits Saint Côme Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 68 16

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English : Musée du liège Dégustation de vin avec le château du Frandat

L’événement Musée du liège Dégustation de vin avec le château du Frandat Mézin a été mis à jour le 2026-07-04 par OT de l’Albret