Visite guidée de Palau del Vidre « Histoire d’un terroir catalan », Mairie, Palau-del-Vidre

Informations pratiques

Visite guidée de Palau del Vidre « Histoire d’un terroir catalan » Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Mairie Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Sur les riches terres alluviales du Tech, Palau-del-Vidre s’inscrit dans une histoire agricole plurimillénaire qui témoigne de la richesse du verger roussillonnais. Cette visite vous invite également à mener une passionnante enquête autour d’un toponyme aussi singulier qu’intrigant. Derrière son nom, qui signifie littéralement « Palais du Verre », le village et son fort dévoilent une histoire où se mêlent Templiers, arts du feu et souterrains légendaires.

Visite conseillée à partir de 10 ans.

Mairie Place de la République 66690 Palau del Vidre Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie 0448980008 https://www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com/ Situé sur les riches terres alluviales du Tech, Palau-del-Vidre s’inscrit dans une histoire agricole plurimillénaire qui témoigne de la richesse du verger roussillonnais. Le village invite également à une passionnante enquête autour de son toponyme singulier. Derrière son nom, qui signifie littéralement « Palais du Verre », se dévoile un patrimoine où se mêlent l’histoire du Fort, les Templiers, les arts du feu et les légendes de souterrains mystérieux. Parking à proximité

Sur les riches terres alluviales du Tech, Palau-del-Vidre s’identifie à cette histoire agricole pluri-millénaire qui raconte la richesse du verger roussillonnais. C’est aussi une longue et enquête à…

©Laurent Lacombe