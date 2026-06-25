VISITE GUIDÉE DE RIEUX-VOLVESTRE LA CATHÉDRALE, SON TRÉSOR ET LA TOURASSE OFFICE DE TOURISME Rieux-Volvestre
VISITE GUIDÉE DE RIEUX-VOLVESTRE LA CATHÉDRALE, SON TRÉSOR ET LA TOURASSE OFFICE DE TOURISME Rieux-Volvestre mercredi 1 juillet 2026.
Rieux-Volvestre
VISITE GUIDÉE DE RIEUX-VOLVESTRE LA CATHÉDRALE, SON TRÉSOR ET LA TOURASSE
OFFICE DE TOURISME 9 Rue de l’Évêché Rieux-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 11:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-01
Du 1er juillet au 29 août, tous les jours départ à 11h00, rendez-vous à l’Office de Tourisme quelques minutes avant pour 1h30 de visite !
Visites guidées proposées par l’Office de Tourisme Intercommunal du Volvestre. 5 .
OFFICE DE TOURISME 9 Rue de l’Évêché Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 63 33 officedetourisme@cc-volvestre.fr
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English :
From July 1 to August 29, every day starting at 11:00 a.m.—meet at the Tourist Office a few minutes early for a 1.5-hour tour!
L’événement VISITE GUIDÉE DE RIEUX-VOLVESTRE LA CATHÉDRALE, SON TRÉSOR ET LA TOURASSE Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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