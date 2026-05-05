Visite guidée de Saint-Clar, Office de tourisme de Saint-Clar, Saint-Clar

Visite guidée de Saint-Clar 27 et 28 juin Office de tourisme de Saint-Clar Gers

Sur inscription. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T16:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T11:00:00+02:00

Venez découvrir Saint-Clar, un village médiéval étonnant… construit en double !

Avec ses deux églises, ses deux places à arcades et ses deux centres historiques, Saint-Clar surprend et fascine. À la fois bastide et castelnau, ce village unique vous dévoilera son histoire singulière et ses nombreuses particularités au fil d’une visite guidée riche en découvertes.

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Visite guidée de la bastide et du vieux Saint-Clar. Une plongée dans un village médiéval a deux visages. Visite guidée Saint-Clar

Office de tourisme Bastides de Lomagne