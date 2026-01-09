Visite guidée de Saint-Trojan-les-Bains Carrefour de La Poste à l’ombre des arbres Saint-Trojan-les-Bains

Visite guidée de Saint-Trojan-les-Bains

Carrefour de La Poste à l’ombre des arbres Boulevard Pierre Wiehn Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

De 6 à moins de 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-13 11:30:00

fin : 2026-04-30 12:30:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-04-16

Partez à la découverte de Saint-Trojan-les-Bains. Parcourez les rues d’un village de sauniers, transformé au fil du temps en une emblématique station balnéaire.

Payant Réservation indispensable

.

Carrefour de La Poste à l’ombre des arbres Boulevard Pierre Wiehn Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 accueil@marennes-oleron.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Saint-Trojan-les-Bains. Stroll through the streets of a village of sauniers, transformed over time into an emblematic seaside resort.

Charge Reservation essential

L’événement Visite guidée de Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes