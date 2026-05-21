Visite guidée de Saubusse Rendez-vous au Port Saubusse

Saubusse

Visite guidée de Saubusse

Rendez-vous au Port Parking Quai de l’Adour Saubusse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 17:00:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Participez à la visite guidée du village de Saubusse, une occasion de découvrir le riche patrimoine de cette commune !

Durée de la visite 1h30

Participez à la visite guidée du village de Saubusse, une occasion de découvrir le riche patrimoine de cette commune !

Durée de la visite 1h30 .

Rendez-vous au Port Parking Quai de l’Adour Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 70 38 mairie@saubusse.fr

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English : Visite guidée de Saubusse

Join us on a guided tour of the village of Saubusse, and discover its rich heritage!

Tour duration: 1h30

L’événement Visite guidée de Saubusse Saubusse a été mis à jour le 2026-05-21 par OTI LAS