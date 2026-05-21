Visite guidée de Saubusse Rendez-vous au Port Saubusse
Visite guidée de Saubusse Rendez-vous au Port Saubusse mardi 2 juin 2026.
Saubusse
Visite guidée de Saubusse
Rendez-vous au Port Parking Quai de l’Adour Saubusse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 17:00:00
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Participez à la visite guidée du village de Saubusse, une occasion de découvrir le riche patrimoine de cette commune !
Durée de la visite 1h30
Participez à la visite guidée du village de Saubusse, une occasion de découvrir le riche patrimoine de cette commune !
Durée de la visite 1h30 .
Rendez-vous au Port Parking Quai de l’Adour Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 70 38 mairie@saubusse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée de Saubusse
Join us on a guided tour of the village of Saubusse, and discover its rich heritage!
Tour duration: 1h30
L’événement Visite guidée de Saubusse Saubusse a été mis à jour le 2026-05-21 par OTI LAS
À voir aussi à Saubusse (Landes)
- Visite guidée de Saubusse Rendez-vous au Port Saubusse 16 juin 2026
- Marché nocturne Thermes de saubusse Saubusse 16 juillet 2026
- Opéra des Landes Impromptu 5 Saubusse 27 juillet 2026
- Marché nocturne Thermes de saubusse Saubusse 20 août 2026
- Festiv’Adour Promenade-Spectacle Saubusse 13 septembre 2026