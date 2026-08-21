Visite guidée de Vianne, Office de tourisme de l’Albret à Vianne, Vianne

Informations pratiques

Visite guidée de Vianne Samedi 19 septembre, 10h00 Office de tourisme de l’Albret à Vianne Lot-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, remontez le temps au cœur de l’une des plus belles bastides de l’Albret !

Samedi 19 septembre, suivez un guide de l’Office de Tourisme et partez à la découverte de Vianne, bastide fondée en 1284 par Jourdain de l’Isle avec le roi d’Angleterre Édouard Ier.

Derrière ses imposantes portes médiévales se dévoile une cité au patrimoine exceptionnel. Remparts, tours, portes fortifiées et rues au tracé régulier racontent encore aujourd’hui l’histoire de cette ville neuve du Moyen Âge, édifiée sur les rives de la Baïse.

Au fil de la visite, découvrez comment Vianne s’est organisée, protégée et développée au cours des siècles. Levez les yeux, observez les pierres et laissez-vous conter les petites et grandes histoires qui ont façonné cette bastide remarquablement préservée.

Une véritable immersion dans le Moyen Âge, au cœur de l’un des témoignages les plus authentiques du patrimoine fortifié de l’Albret.

Office de tourisme de l’Albret à Vianne Place des Marronniers, 47230 Vianne Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.albret-tourisme.com/journees-europeennes-du-patrimoine-visite-guidee-de-vianne-la-bastide-fortifiee-anglaise.html »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 5 53 65 27 75 »}]

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, remontez le temps au cœur de l’une des plus belles bastides de l’Albret !

©Jérémy Fissore