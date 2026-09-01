Visite guidée de Vic-en-Bigorre Square de L Hôtel de ville Vic-en-Bigorre

samedi 19 septembre 2026 · Square de L Hôtel de ville · Vic-en-Bigorre

Informations pratiques

Vic-en-Bigorre

Visite guidée de Vic-en-Bigorre

Square de L Hôtel de ville Devant la mairie Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée organisée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Nouveauté ! À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez Vic-en-Bigorre lors d’une visite guidée inédite. Partez à la rencontre de cette ancienne cité de Bigorre et plongez dans son histoire, de ses origines à son développement au fil des siècles. Au détour des rues et des places, votre guide vous dévoilera les traces de son passé, son patrimoine et des histoires qui ont marqué la ville.

Lieu de départ devant la mairie

Pas de paiement sur place, inscription et règlement en ligne en amont.

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Square de L Hôtel de ville Devant la mairie Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 08 26 60 info@coeursudouest-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour organized as part of European Heritage Days

New! To celebrate European Heritage Days, discover Vic-en-Bigorre on a unique guided tour. Set out to explore this ancient town of Bigorre and immerse yourself in its history, from its origins to its development over the centuries. As you wander through the streets and squares, your guide will reveal the traces of its past, its heritage, and the stories that have shaped the town.

? Meeting point: in front of City Hall

No payment on site; registration and payment must be made online in advance.

L’événement Visite guidée de Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-08-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65