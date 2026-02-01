Mangavore VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Mangavore

VIC-EN-BIGORRE Médiathèque Quai Rossignol Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 17:00:00

fin : 2026-02-06 19:00:00

Date(s) :

2026-02-06

La médiathèque propose un rendez-vous culturel tous les mois pour les jeunes âgés de 13 à 18 ans mangavore.

Envie de découvrir l’univers du manga ? De partager des lectures, des coups de cœur et des nouveautés ? Venez participer à des discussions et des activités autour du manga tous les mois.

.

VIC-EN-BIGORRE Médiathèque Quai Rossignol Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 43 05 25 mediatheque@adour-madiran.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The multimedia library offers a monthly cultural event for young people aged 13 to 18: mangavore.

Want to discover the world of manga? Want to share what you’ve read, what you like and what’s new? Come and take part in discussions and activities around manga every month.

L’événement Mangavore Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-01-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65