Fête du sport adpaté VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Vic-en-Bigorre

Fête du sport adpaté

VIC-EN-BIGORRE Stade Menoni, Avenue Jacques Fourcade Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 09:30:00

fin : 2026-06-04 15:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Organisée par le Comité départemental du Sport Adapté 65 et l’Hôpital de proximité Les Acacias , cette journée est un moment de partage et de découvert sportive. Les activités, variées et adaptées, sont encadrées par des clubs partenaires et des professionnels, assurant ainsi une expérience sécurisée et enrichissante pour les sportifs en situation de handicap mental et psychique.

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VIC-EN-BIGORRE Stade Menoni, Avenue Jacques Fourcade Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 98 76 65 00 cdsa@sportadapte.fr

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English :

Organized by the Comité Départemental du Sport Adapté 65 and the Hôpital de Proximité Les Acacias , this day is a time for sharing and discovering sports. The varied and adapted activities are supervised by partner clubs and professionals, ensuring a safe and enriching experience for mentally and psychologically handicapped athletes.

L’événement Fête du sport adpaté Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65