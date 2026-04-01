Vide-greniers Ensemble Scolaire Saint-Martin Vic-en-Bigorre

Vic-en-Bigorre

Vide-greniers

Ensemble Scolaire Saint-Martin 5 boulevard Castelnau Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 08:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Inscription sur hello-asso, par mail, téléphone.

L’évènement se déroule le samedi à deux pas du marché hebdomadaire de Vic en Bigorre, dans l’enceinte de l’ensemble scolaire Saint-Martin, petite restauration sur place.

Les véhicules ne peuvent pas stationner sur place (ouverture pour mise en place de 06h00 à 07h45).

.

Ensemble Scolaire Saint-Martin 5 boulevard Castelnau Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 60 54 89 stmartin65.as@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Registration on hello-asso, by e-mail or telephone.

The event takes place on Saturday, a stone’s throw from Vic en Bigorre’s weekly market, in the grounds of the Saint-Martin school complex, with light refreshments on site.

Vehicles are not allowed to park on site (opening hours for set-up from 06:00 to 07:45).

L’événement Vide-greniers Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65