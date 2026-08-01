Informations pratiques

Wihr-au-Val

Visite guidée de Wihr au Val

9 Grand Rue Wihr-au-Val Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 20:00:00

fin : 2026-08-26 22:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Pierre l’Alsacien vous contera l’Alsace, son parlé, sa nationalité et ses spécificités au travers de la visite guidée. Sur inscription à l’Office de Tourisme, accessible en priorité aux vacanciers porteurs de la Munstercard.

“L’Alsace avec ses spécificités contées à travers les rues de Wihr au Val”

Suivez Pierre qui vous fera découvrir son beau village de Wihr au Val et l’Alsace en général, des écoles des débuts à nos jours, du dialecte et de nos changement de nationalités.

Sur inscription à l’Office de Tourisme.

Minimum 5 personnes, maximum 9 personnes.

Durée: 1h30 .

9 Grand Rue Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

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English :

Pierre the Alsatian will tell you about Alsace, its language, its nationality and its specificities during the guided tour. On registration at the Tourist Office, accessible in priority to holiday makers with the Munstercard.

L’événement Visite guidée de Wihr au Val Wihr-au-Val a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de la vallée de Munster