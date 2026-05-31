Visite guidée découverte de la cité médiévale de Crémieu, Bureau d’Information Touristique de Crémieu, Crémieu

Visite guidée découverte de la cité médiévale de Crémieu 19 et 20 septembre Bureau d’Information Touristique de Crémieu Isère

Limité à 30 personnes. Chaussures confortables à prévoir ainsi que des vêtements adaptés à la météo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Partez à la rencontre de la cité médiévale de Crémieu et découvrez au cours de cette visite, ses principaux monuments authentiques, préservés et restaurés.

Patrimoine religieux, civil ou militaire, Crémieu compte de multiples témoins de l’époque médiévale mais aussi Renaissance.

En cheminant à travers ses ruelles, c’est tout le charme d’une cité toujours animée et dynamique qui s’offre à vous !

Bureau d’Information Touristique de Crémieu 9 place de la Nation 38460 Crémieu Crémieu 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 90 45 13 https://www.balconsdudauphine-tourisme.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 90 45 13 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@balconsdudauphine.fr »}] Bureau d’Information Touristique de Crémieu Parking place du 8 Mai 1945

Partez à la rencontre de la cité médiévale de Crémieu et découvrez au cours de cette visite, ses principaux monuments authentiques, préservés et restaurés.

©Luka Pastor – Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné