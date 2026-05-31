Visite guidée de l’apothicairerie des Visitandines de Crémieu, Couvent de la Visitation (ancien), Crémieu

Visite guidée de l’apothicairerie des Visitandines de Crémieu 19 et 20 septembre Couvent de la Visitation (ancien) Isère

Limité à 12 personnes. Chaussures confortables. Merci de bien respecter les horaires. Pour le RV, se diriger au portail marron, vers les bâtiments neufs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les Visitandines se sont installées à Crémieu de 1627 jusqu’à la Révolution. L’apothicairerie des Visitandines renferme une collection unique d’anciens pots à pharmacie : albarelli, pots-canons, chevrettes, piluliers… dont les plus anciens datent du XVIe siècle. C’est le seul exemple en Isère d’apothicairerie présentée « in situ ». Les boiseries et cette collection unique sont classées au titre des monuments historiques.

Couvent de la Visitation (ancien) 9 Pl. des Visitandines, 38460 Crémieu, France Crémieu 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 90 45 13 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@balconsdudauphine.fr »}]

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©Emmanuelle Bebi – Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné