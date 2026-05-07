Crémieu

TVO Ain Bugey Valromey Tour, épreuve Balcons du Dauphiné, à Crémieu.

Crémieu Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 14:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

38e édition de l’Ain Bugey Valromey Tour, épreuve incontournable du cyclisme junior international, reconnue comme l’une des courses par étapes les plus prestigieuses pour les jeunes talents mondiaux.

.

Crémieu 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 04 57 07 contact@tvo.bike

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

38th edition of the Ain Bugey Valromey Tour, a key event in international junior cycling, recognized as one of the most prestigious stage races for young world talent.

L’événement TVO Ain Bugey Valromey Tour, épreuve Balcons du Dauphiné, à Crémieu. Crémieu a été mis à jour le 2026-05-07 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné