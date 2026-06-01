Convergence vélo à Saint-Hilaire-de-Brens, Mairie de Crémieu, Crémieu

Convergence vélo à Saint-Hilaire-de-Brens Dimanche 7 juin, 09h45 Mairie de Crémieu Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:45:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:45:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

RDV à 9h45 devant la mairie de Crémieu, place de la Nation Charles-de-Gaulle (38460)

Convergence vers le départ de la voie verte des Balcons du Dauphiné où nous retrouverons des groupes venus des communes avoisinantes

On redémarre ! Grande convergence vers Saint-Hilaire-de-Brens

Distance aller : 7 km / Distance retour : 7 km (retour libre)

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Inscription gratuite : https://www.helloasso.com/associations/sou-des-ecoles-laiques-de-cremieu/boutiques/mai-a-velo

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Mai à vélo, on prolonge le plaisir !

Tout au long du mois de mai et au-delà, petits et grands sont invités à (re)découvrir les joies du vélo à travers des balades, ateliers, challenges et événements conviviaux partout en France. L’objectif ? Promouvoir la pratique du vélo sous toutes ses formes, en famille, entre amis ou en solo !

Rendez-vous le dimanche 7 juin pour une convergence vélo !

Pas moins de 16 communes se mobilisent pour cette grande balade collective. Rejoignez-nous pour pédaler ensemble dans une ambiance festive et familiale. Le départ est prévu devant la mairie de Crémieu, et l’arrivée se fait sur le parking du restaurant Le Bois Joli à Saint-Hilaire-de-Brens – le long de la voie verte – où vous attendent fanfare, vélo smoothie, atelier de réparation vélo.

À l’arrivée, buvette & snack vous seront proposés, organisés par le Sou des Écoles de Crémieu. De quoi trinquer et célébrer ça comme il se doit !

Viens déguisé·e pour ajouter une touche de fun à la balade ! Tous les costumes sont les bienvenus, alors laisse libre cours à ton imagination !

Mairie de Crémieu Place de la Nation, 38460 Crémieu Crémieu 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/sou-des-ecoles-laiques-de-cremieu/boutiques/mai-a-velo »}]

Grande convergence à vélo intercommunale vers l’ancienne gare de Saint-Hilaire-de-Brens, sur la voie verte des Balcons du Dauphiné