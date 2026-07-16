Visite guidée des Ateliers Le Minor, Ateliers Le Minor, Guidel

Informations pratiques

Visite guidée des Ateliers Le Minor 18 – 20 septembre Ateliers Le Minor Morbihan

adulte: 10€, de 12 ans à 17 ans : 5€, gratuit – 12 ans. visite limitée à 25 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Ateliers de confection centenaire, Le Minor vous ouvre ses portes

Venez découvrir un modèle unique d’entreprise du textile française où toutes les étapes de fabrication sont intégrées sur un seul site industriel.

Ces visites exceptionnelles des ateliers Le Minor donnent l’occasion de découvrir des savoir-faire qui se transmettent de génération en génération

D’atelier en atelier, vous suivez la confection de nos pulls ou marinières, du tricotage au produit fini .

Ateliers Le Minor 10 rue Nicolas Appert, 56520, Guidel Guidel 56520 Morbihan Bretagne +33 2 97 65 97 67 https://leminor.fr https://www.facebook.com/leminor.fr;https://twitter.com/Le_Minor_FR;https://www.instagram.com/leminor.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lorientbretagnesudtourisme.fr/visite-de-la-bonneterie-le-minor-guidel.html »}] Les ateliers Le Minor fabriquent des marinières et des pulls marins en Bretagne depuis 1922. Cette longévité en fait la plus ancienne bonneterie bretonne encore en activité. Les vêtements y sont entièrement fabriqués : l’atelier intègre les étapes de tricotage (fabrication du tissu), de coupe et de confection.

Depuis 2023, Le Minor est labellisé entreprise du patrimoine vivant. Les ateliers Le Minor se visitent librement lors des Journées Européennes du Patrimoine, ou sur rendez-vous le reste de l’année.- parking clientèle / accessible en bus depuis Lorient

Le Minor vous ouvre les portes de ses ateliers

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