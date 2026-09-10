Visite guidée des Carrières de Montigny à MACHEMONT, Les Carrières de Montigny MACHEMONT, Machemont

Informations pratiques

Visite guidée des Carrières de Montigny à MACHEMONT 19 et 20 septembre Les Carrières de Montigny MACHEMONT Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées des galeries souterraines et exposition. Durée de la visite 1h30; Départ des visites toutes les 20 minutes.

Les Carrières de Montigny MACHEMONT 60150 MACHEMONT Machemont 60150 Oise Hauts-de-France 06 25 77 55 95 https://www.lescarrieresdemontigny Les Carrières de Montigny, site remarquable à Machemont, concentrent en un même lieu des galeries souterraines, des habitats troglodytes et des traces mémorielles de la présence des soldats durant la Grande Guerre14-18. Gare de Compiègne à 10km, parking devant le site, possibilité de pique-niquer sur le site, buvette

Visites guidées des galeries souterraines et exposition. Durée de la visite 1h30; Départ des visites toutes les 20 minutes.

©LA MACHEMONTOISE