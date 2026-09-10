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Visite guidée des Carrières de Montigny à MACHEMONT, Les Carrières de Montigny MACHEMONT, Machemont

samedi 19 septembre 2026 · Les Carrières de Montigny MACHEMONT · Machemont

Visite guidée des Carrières de Montigny à MACHEMONT, Les Carrières de Montigny MACHEMONT, Machemont

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Les Carrières de Montigny MACHEMONT
Adresse
60150 MACHEMONT
Ville
60150 Machemont
Département
Oise

Visite guidée des Carrières de Montigny à MACHEMONT 19 et 20 septembre Les Carrières de Montigny MACHEMONT Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées des galeries souterraines et exposition. Durée de la visite 1h30; Départ des visites toutes les 20 minutes.

Les Carrières de Montigny MACHEMONT 60150 MACHEMONT Machemont 60150 Oise Hauts-de-France 06 25 77 55 95 https://www.lescarrieresdemontigny Les Carrières de Montigny, site remarquable à Machemont, concentrent en un même lieu des galeries souterraines, des habitats troglodytes et des traces mémorielles de la présence des soldats durant la Grande Guerre14-18. Gare de Compiègne à 10km, parking devant le site, possibilité de pique-niquer sur le site, buvette
Visites guidées des galeries souterraines et exposition. Durée de la visite 1h30; Départ des visites toutes les 20 minutes.

©LA MACHEMONTOISE

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