Visite guidée des extérieurs du château de la Chapelle-Bertrand, Château de la Chapelle-Bertrand, La Chapelle-Bertrand

dimanche 20 septembre 2026 · Château de la Chapelle-Bertrand · La Chapelle-Bertrand

Informations pratiques

Visite guidée des extérieurs du château de la Chapelle-Bertrand Dimanche 20 septembre, 15h00 Château de la Chapelle-Bertrand Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visites guidées des extérieurs du château.

Château de la Chapelle-Bertrand 10 rue de l’église, 79200 La-Chapelle-Bertrand La Chapelle-Bertrand 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Visites guidées des extérieurs

©Joel WILL