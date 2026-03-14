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AGENDA · La Chapelle-Bertrand

Visite guidée des extérieurs du château de la Chapelle-Bertrand, Château de la Chapelle-Bertrand, La Chapelle-Bertrand

dimanche 20 septembre 2026 · Château de la Chapelle-Bertrand · La Chapelle-Bertrand

Visite guidée des extérieurs du château de la Chapelle-Bertrand, Château de la Chapelle-Bertrand, La Chapelle-Bertrand

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de la Chapelle-Bertrand
Adresse
10 rue de l'église, 79200 La-Chapelle-Bertrand
Ville
79200 La Chapelle-Bertrand
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit.

Visite guidée des extérieurs du château de la Chapelle-Bertrand Dimanche 20 septembre, 15h00 Château de la Chapelle-Bertrand Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visites guidées des extérieurs du château.

Château de la Chapelle-Bertrand 10 rue de l’église, 79200 La-Chapelle-Bertrand La Chapelle-Bertrand 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Visites guidées des extérieurs

©Joel WILL

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