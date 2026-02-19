L’odyssée Spectacle de cirque Festival petitApetit Tangram La Chapelle-Bertrand

L’odyssée Spectacle de cirque Festival petitApetit

Tangram 17 Le Fontagnoux La Chapelle-Bertrand Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-14

Spectacles de cirque pour les familles

A partir de 3 mois.

Places limitées, réservation très conseillée.

Réservation sur Hello Asso .

Tangram 17 Le Fontagnoux La Chapelle-Bertrand 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 76 15 75 tangram@ecomail.fr

