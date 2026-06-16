Soirée du patrimoine de Gâtine 2026 Châtillon-sur-Thouet Mairie de Châtillon-sur-Thouet Châtillon-sur-Thouet mercredi 5 août 2026.

Châtillon-sur-Thouet

Soirée du patrimoine de Gâtine 2026 Châtillon-sur-Thouet

Mairie de Châtillon-sur-Thouet 1 Boulevard du Thouet Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Véritable succès populaire, les Soirées du Patrimoine de Gâtine sont devenues au fil des ans des rendez-vous incontournables de l’été en Gâtine poitevine.

De début juillet à début septembre, de nombreuses communes vous proposent de découvrir la beauté — et souvent la rareté — de leur patrimoine architectural et naturel, mis en lumière à l’occasion d’un spectacle musical de qualité.

Groupe musical L’impérial Kikiristan

Les Soirées du Patrimone de Gâtine sont co-organisées par les communes et le Carug. .

Mairie de Châtillon-sur-Thouet 1 Boulevard du Thouet Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@soirees-patrimoine-gatine.fr

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English : Soirée du patrimoine de Gâtine 2026 Châtillon-sur-Thouet

L’événement Soirée du patrimoine de Gâtine 2026 Châtillon-sur-Thouet Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-06-16 par CC Parthenay Gâtine