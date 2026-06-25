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Lundis créatifs Transvasement et jeux de société ! Jardin de Cézanne Châtillon-sur-Thouet

Lundis créatifs Transvasement et jeux de société ! Jardin de Cézanne Châtillon-sur-Thouet

Lundis créatifs Transvasement et jeux de société ! Jardin de Cézanne Châtillon-sur-Thouet lundi 20 juillet 2026.

Lieu
Jardin de Cézanne
Adresse
Avenue Paul Cézanne
Ville
79200 Châtillon-sur-Thouet
Département
Deux-Sèvres
Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
Gratuit

Châtillon-sur-Thouet

Lundis créatifs Transvasement et jeux de société !

Jardin de Cézanne Avenue Paul Cézanne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-20 12:00:00

Date(s) :
2026-07-20

Ouvert à tous, en famille, entre amis…

Tout public

Inscription obligatoire

Renseignements et inscription auprès de L’Arpentèle   .

Jardin de Cézanne Avenue Paul Cézanne Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43  accueil.larpentele@csc79.org

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English : Lundis créatifs Transvasement et jeux de société !

L’événement Lundis créatifs Transvasement et jeux de société ! Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Parthenay Gâtine

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