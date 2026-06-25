Lundis créatifs Transvasement et jeux de société ! Jardin de Cézanne Châtillon-sur-Thouet
Lundis créatifs Transvasement et jeux de société ! Jardin de Cézanne Châtillon-sur-Thouet lundi 20 juillet 2026.
Châtillon-sur-Thouet
Lundis créatifs Transvasement et jeux de société !
Jardin de Cézanne Avenue Paul Cézanne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-20 12:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Ouvert à tous, en famille, entre amis…
Tout public
Inscription obligatoire
Renseignements et inscription auprès de L’Arpentèle .
Jardin de Cézanne Avenue Paul Cézanne Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lundis créatifs Transvasement et jeux de société !
L’événement Lundis créatifs Transvasement et jeux de société ! Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Châtillon-sur-Thouet (Deux-Sèvres)
- Finale nationale de cornhole Complexe Multisports Léo-Lagrange Châtillon-sur-Thouet 3 juillet 2026
- Soirée répit parentale et boum des enfants ! L’Arpentèle Châtillon-sur-Thouet 23 juillet 2026
- Soirée du patrimoine de Gâtine 2026 Châtillon-sur-Thouet Mairie de Châtillon-sur-Thouet Châtillon-sur-Thouet 5 août 2026