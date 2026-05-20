Finale nationale de cornhole Complexe Multisports Léo-Lagrange Châtillon-sur-Thouet

Châtillon-sur-Thouet

Finale nationale de cornhole

Complexe Multisports Léo-Lagrange 31 Avenue Antoine de Saint-Exupéry Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Venez encourager les participants à la finale nationale de cornhole, organisée par le club R2B Cornhole. Vous pouvez vous aussi participer à l’événement. Cependant, pour les personnes non-adhérentes à l’OFCH, elles ne seront pas dans le classement mais passeront un moment conviviale !

Sur inscription.

Possibilité de manger sur place le samedi midi, samedi soir et dimanche midi. Repas payant. .

Complexe Multisports Léo-Lagrange 31 Avenue Antoine de Saint-Exupéry Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Finale nationale de cornhole Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Parthenay Gâtine