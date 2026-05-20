Finale nationale de cornhole Complexe Multisports Léo-Lagrange Châtillon-sur-Thouet
Finale nationale de cornhole Complexe Multisports Léo-Lagrange Châtillon-sur-Thouet vendredi 3 juillet 2026.
Châtillon-sur-Thouet
Finale nationale de cornhole
Complexe Multisports Léo-Lagrange 31 Avenue Antoine de Saint-Exupéry Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Venez encourager les participants à la finale nationale de cornhole, organisée par le club R2B Cornhole. Vous pouvez vous aussi participer à l’événement. Cependant, pour les personnes non-adhérentes à l’OFCH, elles ne seront pas dans le classement mais passeront un moment conviviale !
Sur inscription.
Possibilité de manger sur place le samedi midi, samedi soir et dimanche midi. Repas payant. .
Complexe Multisports Léo-Lagrange 31 Avenue Antoine de Saint-Exupéry Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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L’événement Finale nationale de cornhole Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Parthenay Gâtine
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