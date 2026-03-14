Visite commentée : Villa Ayrault, le récit d’une maison vintage, Villa Ayrault, Châtillon-sur-Thouet

Informations pratiques

Visite commentée : Villa Ayrault, le récit d’une maison vintage 19 et 20 septembre Villa Ayrault Deux-Sèvres

Tarif : 5€ par personne au profit de l’association Gâtin’Emois. Sur réservation possible uniquement le samedi après-midi au 07 71 71 24 15.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Villa Ayrault

Visites

Découvrez la Villa Ayrault lors d’une visite commentée, menée par un guide, par groupe d’une vingtaine de personnes.

La visite permettra d’aborder en détail les particularités architecturales de cette villa des années 1960, sa décoration intérieure, marquée par l’influence de Max Ingrand, ainsi que l’histoire industrielle et familiale liée à la briqueterie Ayrault.

Prix de la visite : 5€ ou 5 gâtinelles par personne, au profit de l’association Gâtin’Émois, qui œuvre pour la mise en valeur de la Gâtine poitevine et de ses habitants.

Pour limiter l’attente, il est conseillé de privilégier le samedi après-midi, en réservant au 07 71 71 24 15. Les visites du dimanche se feront sans réservation.

Parking gratuit sur place.

Le livre La Villa Ayrault a 60 ans sera présenté en avant-première et proposé à la vente au prix de 35€ pendant les deux jours.

Animations

Le samedi et le dimanche, un salon de thé sera installé sur la terrasse de la villa.

Le dimanche, profitez également d’un vide-greniers, d’expositions de savoir-faire et de produits proposés par les membres de l’association Gâtin’Émois, d’une table d’information sur la monnaie locale La Gâtinelle, ainsi que d’un passage de véhicules anciens.

Une restauration sera proposée sur place grâce à différents producteurs et à l’utilisation de braseros.

Pour tout renseignement : 07 71 71 24 15.

villa.ayrault@gmail.com ou association@gatinemois.fr

Villa Ayrault 36 route de Thouars, 79200 Châtillon-sur-Thouet Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 72 01 14 98 http://www.villa-ayrault.com [{« link »: « mailto:villa.ayrault@gmail.com »}, {« link »: « mailto:association@gatinemois.fr »}] Maison avant-gardiste des années 1960, témoin des trente glorieuses. Elle est exceptionnelle par sa dimension (1 000 m2 habitables), le volume des pièces (superficie, hauteur sous plafond), les matériaux utilisés (marbre, laiton), les innovations technologiques (table de salle à manger avec le centre qui tourne électriquement ; volets roulants électriques dans toute la maison), les aménagements astucieux (meubles sans pied fixés au mur…), les décors (vitraux « les 4 saisons » de Max Ingrand, appliques du même artiste…).

Villa Ayrault

©Lionel Lacaille, Photographe à Châtillon s/ Thouet